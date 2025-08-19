LETALSKA NESREČA

Na igrišče za golf strmoglavilo letalo: »Zaslišal se je močan pok« (VIDEO)

Na posnetku je ujet šokanten trenutek, ko je manjše letalo strmoglavilo na golf igrišče v Avstraliji.
V nedeljo, 17. avgusta, okoli 14.20 po lokalnem času, je na igrišče za golf v okolici Sydneyja v Avstraliji strmoglavilo manjše letalo tipa Piper Cherokee.  

Očividci so takoj priskočili na pomoč pilotu in inštruktorju, ki sta bila v letalu. Oba sta iz razbitin izstopila brez hujših poškodb, so sporočili iz golf kluba. Letalo je istega dne vzletelo z letališča Camden, približno 130 kilometrov južno od Sydneyja, na vadbeni polet, so dodali preiskovalci.

Po podatkih Avstralskega urada za preiskave nesreč v prometu (ATSB) je motor letala po vzletu začel izgubljati moč, zaradi česar je pilot moral izvesti zasilni pristanek kar na igrišču za golf.

Oba potnika so na kraju oskrbeli reševalci, nato pa sta bila zaradi lažjih poškodb, med drugim tudi po obrazu, prepeljana v bolnišnico, poroča avstralska radiotelevizija ABC.

»Zaslišal se je močan pok«

Priča Keanu Turnewitsch je povedal, da je bil na igrišču s prijateljem, ko je »nad njima nenadoma legla velika senca«. »Nastala je popolna tišina. Približno 30 sekund kasneje se je zaslišal močan pok … potem pa so začele prihajati reševalne ekipe in sirene so tulile 20, 30 minut,« je opisal. »Ko sva se vrnila na tisti del igrišča, je tam ležalo letalo.«

V objavi na Facebooku je golf klub pohvalil pilota za izjemen pristanek, s katerim je preprečil tragedijo, ter se zahvalil članom in obiskovalcem, ki so nemudoma priskočili na pomoč. ATSB je sporočil, da bodo opravili pogovore s piloti, pričami in vsemi vpletenimi ter zbrali posnetke in podatke o letu. Preiskava je še v teku.

 

