Na hrvaški plaži so se lotili Slovenke, storilca iščejo kriminalisti

Hrvaški policisti iščejo neznanca, ki je v soboto popoldne na plaži Valkane v Pulju iz torbe 21-letne slovenske državljanke odtujil denarnico z gotovino, osebnimi dokumenti in bančnimi karticami ter mobilni telefon. Tat je slovensko državljanko oškodoval za nekaj tisoč kun (več sto evrov), je danes sporočila policijska uprava istrske županije.



Da bi se izognili podobnim dogodkom, so pozvali obiskovalce plaž k večji previdnosti. Svetujejo jim, naj ne nosijo s seboj večjih zneskov gotovine, dragocenega nakita in drugih vrednih predmetov. Na plažo naj nesejo samo najnujnejše stvari in toliko denarja, kolikor mislijo, da ga bodo potrebovali. Osebne dokumente in denar je treba hraniti na ločenih mestih, če imajo bančne kartice, naj zraven nikakor ne puščajo osebne identifikacijske številke (PIN). Ločeno je treba skriti tudi ključe, posebej tiste, ki vsebujejo imena in številke namestitev. Policisti pozivajo k previdnosti Stvari na plaži je treba imeti pod nadzorom, a je treba biti previden, če kdo ponudi pomoč pri nadzoru, ker niso vsi dobronamerni, opozarja policija. Če je bil kdo žrtev tatov, naj preišče bližjo okolico, ker bo morda našel svojo denarnico. To mora pospraviti v vrečko in obvestiti policijo na številko 192.



Če na plažo pridete z osebnim vozilom, zaprite vsa okna in zaklenite vsa vrata. Na vidnih mestih v notranjosti avtomobila ni priporočljivo puščati vrednih predmetov. Če do plaže kolesarite, kolo zaklenite za fiksne predmete, kot so ograje ali drevesa, so še opozorili na spletni strani puljske policije.