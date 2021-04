Na hrvaški meji zasačili tri Slovence z lažnimi testi

Če se želite izogniti 10-dnevni karanteni na Hrvaškem in še niste bili cepljeni ali covida niste preboleli, potrebujete negativni PCR-test ali negativni hitri test. Prav tako se na Hrvaško se lahko odpravite tudi brez vseh dokazil, kar pomeni, da vam bo na meji odrejena karantena. Na poti do cilja lahko opravite hitri test, in če je negativen, se karantena prekine. Cena hitrega testa je okoli 20 evrov.

Nekateri so za nekaj dni oddiha na Hrvaškem in za to, da bi se izognili karanteni, pripravljeni goljufati že pri PCR-testih, so konec tedna ugotavljali hrvaški policisti na mejnem prehodu Plovanija (Sečovlje). Vse čaka kazenska ovadba.Hrvaški policisti v Bujah so v petek kazensko ovadili tri slovenske državljane, ker so na mejnem prehodu Sečovlje - Plovanija poskušali vstopiti v Hrvaško s lažnimi PCR-testi na koronavirus, je zapisano v poročilu istrske policije.Mejni policisti so okoli 13.30 ustavili vozilo znamke BMW nemških registrskih oznak, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, medtem ko je bila potnica mladoletna ruska državljanka. Med postopkom je voznik policistom predal potrdilo o negativnem testu, ki pa je bil ponarejen. Med preverjanjem so policisti ugotovili, da je 22-letnik na računalniku popravil datum izdaje enega testa, zato so ga kazensko ovadili.Nekaj ur pozneje so policisti na istem mejnem prehodu ustavili še terensko vozilo znamke Ford slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 43-letni Slovenec, ob njem pa je bila kot potnica 28-letna Slovenka. Mejnim policistom sta izročila PCR-test, a je bilo s preverjanjem ugotovljeno, da sta v Sloveniji kupila dva lažna testa. Zaradi kaznivega dejanja ponarejanja dokumenta so ju kazensko ovadili.Že pred časom so iz koprske policijske uprave državljane obvestili, »naj ne ponarejajo testov, saj policisti na mejnih prehodih podrobno preverjajo pristnost testa, tudi prek drugih institucij«.