Na Hrvaškem zapeljal v prepad, Slovenec umrl nekaj tednov pozneje

Vijugaste ceste proti Jadranskemu morju so lahko zelo nevarne in tam nesreča še zlasti poleti ne počiva. Od Postojne do Reke je na poti veliko nevarnih serpentin, ena je bila usodna za 85-letnega slovenskega voznika, ki se je z osebnim avtomobilom 25. junija odpravil na Hrvaško prek Podplanine.

Posredovali so prostovoljni gasilci iz Čabra.

Kmalu zatem, ko je zgodaj popoldne prepeljal prvih nekaj kilometrov proti Prezidu po hrvaški državni cesti, je – glede na poročilo policistov primorsko-goranske policijske uprave – slovenski voznik izgubil nadzor nad vozilom ter zapeljal na nasprotni vozni pas. »Zavil je pod nivo vozišča in padel v prepad globine okoli sedem metrov, nato ga je zaustavilo drevje,« so poročali z Reke.

Med prvimi so na prizorišče pohiteli prostovoljni gasilci iz kraja Čabar: »Ob 14.20 smo dobili prijavo centra 112, da je vozilo zapeljalo z vozišča na odseku Goraći Kozji vrh.« Gasilci so skupaj s člani nujne medicinske pomoči ponesrečenega 85-letnika rešili iz razbitin. Prepeljali so ga v Klinično-bolnišnični center Rebro na Reki, tam so ugotovili hude telesne poškodbe.

Po dveurni intervenciji na prizorišču nesreče so policisti še nekaj dni ugotavljali okoliščine, za življenje ponesrečenega pa so se borili v reški bolnici. Do prejšnjega petka, ko je 85-letni Slovenec v KBC Rebro umrl.