Na Hrvaškem trepetali za glavo zaradi Slovenca. Tako se je končalo

Na Hrvaškem je bila vložena obtožnica zoper 44-letnega Slovenca, ki je 29. aprila streljal proti policistom, prošnje pogajalca po predaji pa je zavrnil. Bremenijo ga poskusa uboja, napada na uradno osebo in ogrožanje življenj, vse to v času, ko je bil sicer neprišteven, poroča hrvaški portal 24sata.

Kako se je začelo

Policijska uslužbenka je Slovenca srečala ob 22.50 v luki Gaženica. Oborožen je bil s puško, zato ga je vprašala, kaj počne. Najprej je eno kroglo izstrelil v morje, potem je cev uperil proti njej in v morje izstrelil še en naboj. Policistka se je s kraja oddaljila.

Nekaj ur kasneje je zaradi Slovenca na kraj prispelo še več policistov, ki so ga želeli obvladati in zagotoviti varnost, a se jim je uprl. Ponovno je streljal, pri tem pa je enega od policistov zadel v desno stopalo. Na kraj je prispel še pogajalec in s strokovnimi prijemi skušal stopiti v stik s 44-letnikom. Pozive k predaji je Slovenec prezrl, pravzaprav je izstrelil še devet nabojev, tudi proti bencinski postaji, kar bi lahko pripeljalo do požara in eksplozije, ugotavljajo. Na koncu jim je Slovenca le uspelo obvladati.

Strokovnjaki so potrdili, da je bil med dejanjem neprišteven, zoper Slovenca pa je bil predlagan ukrep podaljšanja preiskovalnega zapora.