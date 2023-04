Na Hrvaškem Slovenka z BMW zapeljala v morje, pa to še ni vse (FOTO)

Na Hrvaškem v trajektnem pristanišču za Drvenik se je danes dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi glavno vlogo imela slovenska voznica.

Hrvaški portal 24sata.hr poroča, da je z vozilom BMW, opremljenim z ljubljanskimi registrskimi oznakami, treščila v parkiran tovornjak, ki ga je od silnega udarca prekucnilo v morje. V morje je precej globoko zabredel tudi slovenski BMW.

Priče, ki so bile takrat v pristanišču, pripovedujejo, da so zaslišali glasen udarec, nato pa zagledali, kako je po trčenju tovornjak odneslo v eno smer, beemveja pa v drugo – oba pa v vodo.

​

Mladeniča, ki sta vse to videla, sta brez razmišljanja skočila v gumenjak in pomagala ženski. Iz vozila so jo na koncu spravili gasilci.

Kot še piše hrvaški portal, naj bi ženska po trčenju izgubila zavest. Da avto ne bi potonil, so morali razbiti steklo avtomobila in ga privezati, medtem pa so nesrečnici na mestu držali glavo.