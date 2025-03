Na Hrvaškem prijeli trojico Slovencev, 21-letnika še vedno iščejo

V nedeljo zjutraj so prijeli trojico slovenskih državljanov, medtem ko so poskušali vlomiti v trgovino z mobilnimi telefoni na Ulici Josipa Jelačića v mestu Daruvar. Preiskava je razkrila, da so že prej ukradli mobilne naprave v vrednosti 32.800 evrov iz trgovin v Ogulinu in Jastrebarskem.

Vlomilci so poskušali pobegniti s kraja zločina, a so jih policisti prijeli in pridržali.

Preiskava je pokazala, da je ista skupina najprej 5. marca vlomila v eno od trgovin, od koder so ukradli približno 20 mobilnih telefonov in eno pametno uro. Škoda je bila ocenjena na 20.800 evrov. V tej kraji so sodelovali 21-letnik, ki ga še vedno iščejo, 24-letnik in en mladoletnik.

Vložene kazenske ovadbe

Nato so 10. marca vlomili še v eno trgovino in ukradli mobilne telefone v vrednosti 12 tisoč evrov. To krajo sta izvedla 24-letnik, mladoletnik in za zdaj še neznani storilec.

V nedeljskem vlomu v Daruvar so sodelovali 22-letnik, 24-letnik in mladoletnik.

V torek so po zaključeni kriminalistični preiskavi vse tri slovenske državljane privedli k preiskovalnemu nadzorniku Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske.

Zoper njih so bile vložene kazenske ovadbe pri Občinskem državnem tožilstvu v Bjelovarju, za mladoletnika pa pri Občinskem državnem tožilstvu za mladoletnike v Bjelovarju. 21-letnika še vedno intenzivno iščejo, so sporočili iz bjelovarsko-bilogorske policije.

Dodali so, da je uspešna aretacija rezultat dobrega sodelovanja med policijskimi upravami Karlovec, Zagreb in Bjelovar, ki so si izmenjevale podatke.