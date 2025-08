Na Hrvaškem pretepen še en slovenski najstnik, spregovoril je o dogodku

Pred dnevi se je v Poreču zgodil odmeven pretep, v katerem jo je skupil 19-letni Vrhničan, ki so ga kasneje prepeljali v ljubljanski UKC. Po poročanju POP TV pa se je junija v Poreču zgodil še en pretep, v katerem jo je skupil 17-letni Slovenec, ki se je zabaval v klubu Saint and Sinner. Ta je za ta medij opisal, kako je prišlo do pretepa.

»Bilo je okoli pol dveh, ko sem notri naročal pijačo in sem se z enim fantom zaletel in se je potem nekaj začel kregati in je rekel, če se greva ven zmenit. Smo šli ven. In potem, ko me je napadel, ko me ni mogel podreti na tla, so prišli še eni fantje za mano, me podrli na tla, potem so samo še prihajali ti ljudje in so me samo na tleh brcali,« je opisal. Kdo vse ga je napadel, ne ve.

Več poškodb

Imel je prebito arkado, zatečeno levo stran obraza, poleg tega pa se mu je še naslednji dan vrtelo, je poročal omenjeni medij.

V zvezi s tem napadom je za POP TV spregovorila tudi njegova mama. »Nismo nič panike zagnali. Opazovali smo ga tisti dan, tisti dan, ko je počival. Bilo mu je potem še malo slabo,« je povedala. Incidenta takrat niso prijavili policiji.