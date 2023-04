Na Hrvaškem poškodovan slovenski jadralec, z njim je hudo

Hrvaški reševalci so v ponedeljek popoldne z jadrnice pri otoku Smokvica Vela rešili huje poškodovanega slovenskega državljana, je sporočilo hrvaško ministrstvo morja, prometa in infrastrukture. Ponesrečenca so prepeljali na otok Murter, od tod pa v splošno bolnišnico v Šibeniku.

Reševalna akcija je stekla ob 14.25 uri, ko so pristojne službe prejele klic zaradi hude poškodbe enega člana posadke na jadrnici pri otoku Smokvica Vela v Murterskem morju. Do ponesrečenca je 55 minut pozneje prvo prispelo plovilo pomorske policije v Šibeniku.

Ob relativno neugodnih vremenskih razmerah so ranjenca imobilizirali in ga prepeljali v uvalo Podvršak na otoku Murter. Ob 16.10 so ga prevzeli uslužbenci nujne medicinske pomoči, ki so ga predali v oskrbo splošni bolnišnici Šibenik.