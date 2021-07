Na hrvaškem otoku ponoči izbruhnil požar, turiste evakuirali (FOTO)

Ognjeni zublji zajeli Lavdaro. FOTO: bralec Bine

Ognjeni zublji zajeli Lavdaro. FOTO: bralec Bine

Pozno zvečer je na hrvaškem otoku Lavdara izbruhnil obsežen požar, ki ga je od daleč opazoval tudi naš bralec. Kot poročajo hrvaški mediji, je bilo z otoka evakuiranih približno 50 ljudi. Prestrašene turiste so namestili v dva hotela na Dugem otoku, domačini pa so na pomoč priskočili tudi z zasebnimi nastanitvami.Zadrska civilna zaščita poroča, da so v petek okoli 23. ure na številko 112 prejeli številne klice ljudi, ki so sporočili, da je na otoku Lavdara izbruhnil obsežen požar. Z ognjenimi zublji se je borilo večje število gasilcev, so pa zjutraj sporočili, da je požar trenutno pod nadzorom. Poškodovanih ni bilo, pogoreli so gozd in oljčni nasadi.Ponoči je zaradi udara strele požar izbruhnil tudi na Braču, kjer je pogorelo že 130 hektarjev. Tam gasilcem dodatne težave povzroča tudi težko dostopen teren.