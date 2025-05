Na Hrvaškem obtožili trojico iz kriminalne združbe Dina Muzaferovića - Cezarja

Trojica je s preprodajo orožja in drog zaslužila najmanj 400.000 evrov. Po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za skupino, ki jo je vodil tudi slovenskim organom dobro znani Dino Muzaferović - Cezar.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je po končani preiskavi in štirih že vloženih obtožnicah na zagrebškem sodišču vložil še eno obtožnico proti trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 39, 35 in 34 let, ter za vse tri zahteval podaljšanje pripora. V obtožnici jim očita hudodelsko združevanje, proizvodnjo in preprodajo drog ter nezakonito posedovanje orožja in eksplozivnih snovi.

Kriminalna združba je po navedbah Uskoka razpolagala z najmanj 23 kilogrami kokaina, 87 kilogrami heroina, 131 kilogrami marihuane, 100 kilogrami hašiša, neznano količino amfetamina ter najmanj 6,1 kilograma mešanice paracetamola in kofeina za povečanje mase drog, v skupni vrednosti najmanj 3,3 milijona evrov.

Drogo so pridobili v Črni gori, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem, nato pa so jo prepeljali v Zagreb in Ljubljano v najete garaže in stanovanja ter v BiH in Nemčijo. Tam so jo mešali s polnili, tehtali in pakirali ter nato dostavljali in prodajali kupcem v več evropskih mestih.

Združba je razpolagala tudi z večjimi količinami orožja in streliva, med drugim z 12 pištolami, dvema avtomatskima puškama, 20 kilogrami eksploziva, dvema detonatorjema in več tisoč naboji. Orožje in strelivo so pridobili v BiH ter ga skrivali na območju BiH, Hrvaške in Slovenije. Prvoobtoženi je pridobil najmanj 271.000 evrov, drugoobtoženi približno 76.500 evrov, tretjeobtoženi pa skoraj 52.000. Muzaferović je eden od osumljencev za lanski umor Satka Zovka v Ljubljani.