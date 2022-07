Na Hrvaškem mariborskega youtuberja strpali v zapor

Minule dni je bil v Splitu festival Ultra. Gostov je bilo veliko, med njimi pa tudi takšni, ki so tam želeli zaslužiti kakšen evro s preprodajo prepovedanih drog. Med tridnevnim zabavanjem je policija privedla 213 oseb, od tega 160 tujcev (osem zaradi suma prometa z nedovoljenimi drogami, med njimi tudi Slovenca).

Slobodna Dalmacija poroča, da je za rešetkami zapora na Bilicah pristal 24-letni Slovenec, 'fitnes model', kot se predstavlja na svoji strani na youtubu. Gre za Mariborčana, ki ga je policija prikrajšala za svobodno gibanje v soboto, na drugi dan festivala. Ko so ga dobili, je imel pri sebi 18 ampul (3,6 grama) MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin; po domače ekstazi))

Pred sodnikom se je zagovarjal, da je drogo imel le za osebno uporabo in da je tri leta čakal na Ultro v Splitu. Nabavil jo je menda v Sloveniji, v ampule pa da so razdeljene, saj je le tako lahko nadziral, koliko je sme zaužiti, da še vedno ostane priseben. »Delam kot varnostnik in zaslužim okoli 600 evrov mesečno, dodatnih 500 evrov pa še kot trener fitnesa. V Split sem prišel zaradi Ultre in na vhodu so me zaustavili in želeli, da pokažem, kaj imam v torbici – takrat so našli drogo. Žal mi je zaradi vsega,« je dejal. Sodnik se je odločil za preiskovalni zapor, saj ga ima za begosumnega. Svobodo si sicer lahko kupi za 50.000 kun, kar preračunano v evre po današnjem referenčnem tečaju ECB znaša 6650 evrov.