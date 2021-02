Na Hrvaškem: 30-letnik imel 40-letnico v ujetništvu, izkoristila je nepazljivost

Z manjšimi poškodbami glave in telesa je prišla v bolnišnico v Pulju 40-letnica, ki je dejala, da jo več dni v ujetništvu imel zaprto 30-letnik. Kot poroča 24sata sta bila včasih v partnerskem odnosu.



Hrvaški državljan je osumljen več kaznivih dejanj, njegovo prijetje pa ni bilo lahko. Sprva je dva policista poškodoval z elektrošokom, v drugem poskusu pa je četverici policistov uspelo. Prijeli so ga ter odpeljali v pripor.



Ženska mu je uspela pobegniti, potem ko je bil le trenutek nepazljiv. Ugrabil jo je, ji zavezal roke ter jo zaprl v stanovanje. Zvečer pa jo je z avtomobilom odpeljal na drugo lokacijo v Pulju. 40-letnico je večkrat napadel, jo zaklenil v sobo stanovanja, pred to pa postavil kamero, ki jo je imel povezano s svojim mobilnim telefonom.

Komentarji: