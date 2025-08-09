SREDI NOČI

Na eni najbolj znanih turističnih točk odjeknili streli (VIDEO)

Streljal naj bi 17-letnik, tri žrtve so odpeljali v bolnišnico.
Fotografija: Zgodilo se je sredi noči. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Zgodilo se je sredi noči. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

B. K. P., STA
09.08.2025 ob 15:15
B. K. P., STA
09.08.2025 ob 15:15

V streljanju na Times Squaru v New Yorku so bili danes ranjeni trije ljudje. Vse so hospitalizirali, njihovo stanje pa je po navedbah oblasti stabilno. Policija je napadalca, štel naj bi komaj 17 let, aretirala.

Incident se je zgodil ob približno poldrugi uri po lokalnem času v nočnem vrvežu na priljubljenem Times Squaru v središču Manhattna. Napadalec je ustrelil tri ljudi, stare 18, 19 in 65 let.

To je že drugi krvavi incident na Manhattnu v kratkem času. Konec julija je moški v nebotičniku na Manhattnu ustrelil in ubil štiri ljudi ter nato še sebe. Po poročanju medijev je bil to najsmrtonosnejši napad s strelnim orožjem v metropoli v 25 letih.

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

