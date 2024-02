Na Dunaju umorili 4 ženske in dekle

Dunaj se je minuli konec tedna zavil v črnino. V samo 24 urah so namreč v dveh sicer nepovezanih dogodkih nasilne smrti umrle štiri ženske in komaj 13-letna deklica.

V enem od bordelov so našli tri tam zaposlene, vse tri so imele po telesu globoke ureznine in več vbodnih ran. Ob napadu je bila v bordelu še ena ženska, ki si je življenje rešila s tem, da se je zaklenila v sobo in poklicala policiste. Ko so ti prihiteli na prizorišče, so nedaleč stran našli 27-letnega državljana Afganistana, ki je v rokah še vedno držal morilsko orožje. Odpeljali so ga v pridržanje, motiv za zločin pa včeraj še ni bil znan.

13 let je bila stara deklica.

Le nekaj ur prej so policisti v stanovanju našli trupli 51-letne ženske in njene 13-letne hčerke. Poklicala jih je zaskrbljena mati 51-letnice, ker ni mogla priklicati svoje hčere. Možje postave so nato vdrli v stanovanje, v njem pa jih je pričakal grozljiv prizor. Zdravnik je lahko le še potrdil, da sta ženska in dekle mrtvi. Osumljenec je partner oz. oče umorjenih, ki je imel bivališče prijavljeno na istem naslovu, a se je za njim izgubila vsaka sled.

»Prve ugotovitve kažejo, da sta žrtvi prejeli udarce s topim predmetom, a sta najverjetneje umrli zaradi zadušitve,« je za televizijo ORF povedal tiskovni predstavnik policije Philipp Hasslinger in dodal, da je bila za obe žrtvi odrejena obdukcija.

Dogodka sta pretresla prebivalce Dunaja, Eva-Maria Holzleitner, predstavnica opozicijske Socialdemokratske stranke, pa je pozvala vlado, naj skliče krizni sestanek. »Žalujemo za umorjenimi ženskami, mislimo na njihove bližnje, na ženske, ki so bile deležne nasilja, a na srečo preživele, in zahtevamo, da se končno implementira nacionalni plan za zaščito žensk,« je dejala. V Avstriji je bilo med letoma 2010 in 2020 po podatkih tamkajšnjega inštituta za raziskovanje konfliktov umorjenih okrog 319 žensk, večina storilcev pa so bili njihovi partnerji ali bivši partnerji.