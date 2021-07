Na Dunaju našli k drevesu privezano 13-letnico

Avstrijska javnost obsoja družino 13-letne Leonie, ki so jo našli mrtvo v zgodnjih jutranjih urah, privezano k drevesu na Dunaju. Družini očitajo, da je dekle slabo vzgajala. Policija za umor sumi štiri najstnike.



Starši so zaviti v žalost, a na očitke javnosti odgovarjajo, da je bila punca trmasta in da je večkrat zbežala od doma. Da so ji določili čas vrnitve domov med 18. in 20. uro, a da ni prišla. Večkrat so se zato obrnili na policijo. Tiste usodne noči pa se je njeno življenje končalo.



Policija je ugotovila, da je bila deklica večkrat posiljena, drogirana, nato so jo zadušili v stanovanju v dunajskem okrožju Donaustadt. Od četverice osumljenih je eden star 16 let in naj bi bil njen fant, po rodu Afganistanec. Ostali osumljeni so stari med 18 in 23.

