Na destinaciji, priljubljeni med Slovenci, potonila turistična podmornica s 44 ljudmi

Ob obali Egipta je potonila turistična podmornica, na kateri je bilo v času tragedije 44 potnikov »različnih narodnosti«. Šest jih je v nesreči umrlo, devet je ranjenih, štirje od njih naj bi bili po poročanju tujih medijev v smrtni nevarnosti. Ali so bili med njimi tudi Slovenci, Hurgada je namreč tudi med našimi popotniki izjemno priljubljena dopustniška destinacija, še ni znano.

Reševalcem je uspelo rešiti 29 ljudi, poroča egiptovski časnik Al Masry Al Youm. Da se podmornica Sindbad potaplja, so varnostni direktorat Rdečega morja obvestili danes dopoldne, zgodilo pa se je v marini pred »znanim hotelom«, katerim, lokalni mediji še niso poročali. Po obvestilu je na prizorišče prihitelo 21 reševalnih vozil, s katerimi ranjene vozijo v najbližje bolnišnice.

Podmornica Sindbad, ki jo upravlja družba Sindbad Experiences, je bila zasnovana za potapljanje do globine do 25 metrov in je imela velika razgledna okna za podvodne oglede.

Družba jo je promovirala kot eno od le 14 turističnih podmornic na svetu, ki ponujajo izlete in raziskovanje 500-metrskega odseka koralnega grebena. Natančen vzrok za nesrečo še ni bil uradno potrjen.