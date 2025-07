Na avtocesti se je prevrnil avtobus, 20 ljudi poškodovanih

Na avtocesti A19 v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomerjansko se je prevrnil avtobus družbe FlixBus, pri čemer je bilo 20 ljudi poškodovanih, od tega je eden v kritičnem stanju, je danes sporočil tiskovni predstavnik nemške policije. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Avtobus, v katerem je bilo 53 potnikov in dva voznika, je potoval iz Koebenhavna na Dunaj. Nesreča se je zgodila okoli 2.40 po srednjeevropskem času v bližini križišča Röbel v smeri proti Berlinu. Ranjenih je bilo 20 ljudi, od tega je eden v kritičnem stanju. Slednji je bil v avtobusu ujet dve uri, preden so ga uspeli rešiti.

Na kraj nesreče so bili napoteni reševalci, gasilci, policisti in helikopterji. Avtocesto so po nesreči zaprli in za zdaj še ni jasno, kdaj bo ponovno odprta.