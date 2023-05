Na 16. obletnico izginotja spregovorila sestra Maddie McCann

Mala Maddie je izginila iz družinskega apartmaja v Prai del Luz na Portugalskem maja 2007, ko je bila stara komaj tri leta. Njena sestra Amelie, ki danes šteje že 18 let, se je včeraj pridružila staršem in podpornikom pri maši za pogrešano deklico. »Lepo je, da smo vsi zbrani skupaj, vendar je priložnost žalostna,« je dejala Amelie. To je prva slika sestre v medijih od časov, ko je bila še malčica, verjetno pa je, da je njena sestra, če je še živa, podobnega videza.

Sestra, na desni, je prižgala svečko upanja. FOTO: Paul Tonge

Mašo za Maddie so pripravili 14 dni potem, ko je nemško sodišče odločilo, da ne bo obravnavalo primera spolnih prestopkov proti moškemu, ki je osumljen, da je imel prste vmes pri dekličinem izginotju.

Glavnemu osumljencu verjetno ne bo treba na sodišče.

Njeni starši še vedno upajo, da bodo deklico, ki je zdaj stara 19 let, nekoč našli. Tega pa ne verjame nemška policija, ki je pred tremi leti določila Christiana Bruecknerja za glavnega osumljenca. A kot se je izkazalo pred kratkim, obsojeni spolni napadalec otrok morda nikoli ne bo odšel na sodišče zaradi Maddie. Razlog je pomanjkanje pristojnosti sodišča, ki je v drugi državi – gre za pravnotehnično podrobnost. Brueckner je trenutno zaprt v nemškem zaporu zaradi spolnega nadlegovanja ameriške turistke v istem letovišču, iz katerega je maja 2007 izginila Maddie. Petinštiridesetletnik vsakršno vpletenost odločno zanika.