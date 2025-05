München: z avtomobilom zapeljal v ljudi, več poškodovanih

V središču Münchna je danes voznik z avtomobilom zapeljal na postajo tramvaja, pri čemer je bilo poškodovanih sedem ljudi, trije izmed njih huje.

Policija domneva, da je šlo za nesrečo

»Glede na dosedanje ugotovitve ni znano nobeno drugo ozadje,« je povedala tiskovna predstavnica policije. Vzrok zanjo še preiskujejo, poročajo nemški mediji.

Po navedbah policije v Münchnu je voznik športnega terenca okoli poldneva zapeljal s ceste in trčil v postajališče tramvaja. Trije ljudje so bili pri tem huje poškodovani, štirje pa lažje. Vse poškodovane so odpeljali v bolnišnico. Po navedbah prič je voznik na postajališče zapeljal z veliko hitrostjo, poroča portal bavarske radiotelevizije BR24.