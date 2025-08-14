GROZLJIVKA

Mučili so ga z motorno žago, elektrošokerjem in drogami, zanimala jih je le ena stvar (VIDEO)

Srhljiv primer je sicer del širšega vala ugrabitve in izsiljevanja, povezanih s kriptovalutami.
Fotografija: Glavni osumljenec je John Woeltz, 37-letni kriptoinvestitor iz Kentuckyja. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Glavni osumljenec je John Woeltz, 37-letni kriptoinvestitor iz Kentuckyja. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

M. U.
14.08.2025 ob 12:26
M. U.
14.08.2025 ob 12:26

O grozljivem zločinu poročajo iz ZDA. Tako New York Post navaja, da je 

v luksuznem apartmaju v New Yorku prišlo do  srhljivega primera mučenja italijanskega podjetnika Michaela Carturana (28), ki so ga brez milosti zlorabljali z motorno žago, elektrošokerjem in drogo. Glavni osumljenec je John Woeltz, 37-letni kriptoinvestitor iz Kentuckyja, ki naj bi skupaj z Williamom Duplessiejem izvajal brutalno zasliševanje.

Po navedbah lokalne policije so osumljenci žrtvi grozili z amputacijo udov, ga prisilili k uživanju kokaina ter izvajali različne oblike nasilja. V stanovanju so bile najdene krvave podloge, fotografije mučenja, motorna žaga in drugi predmeti, ki pričajo o brutalnosti dejanj osumljencev.

Osumljenca na »obveščevalni misiji« za krajo kriptovalut od »zlih ljudi«

Woeltz in Duplessie sta trdila, da sta na »obveščevalni misiji« za krajo kriptovalut od »zlih ljudi«, z namenom čiščenja sistema. Njuni domovi so bili po poročilih preiskovalcev prizorišče divjih zabav, polnih drog in orožja. Obtožena sta trenutno v priporu, preiskava pa še poteka. Primer je sicer del širšega vala ugrabitve in izsiljevanja, povezanih s kriptovalutami, ki so zaznamovali leto 2025 po vsem svetu.

Kripto-ugrabitve vse bolj »priljubljene«

Kripto-ugrabitve so postale priljubljene tudi med evropskimi kriminalci. Po poročanju časopisa The Times so ugrabili in mučili pariškega vlagatelja; odrezali so mu prst, da bi izsilili odkupnino v višini od 5 do 7 milijonov evrov. David Balland, soustanovitelj Ledgerja, in njegova žena sta bila ugrabljena v začetku leta 2025. Tudi Ballandu so odrezali prst, prav tako zaradi prepričljivejšega izsiljevanja.

Guardian trdi, da je bilo po vsem svetu dokumentiranih vsaj 231 fizičnih napadov na ljudi, povezane s kripto sredstvi. V ZDA, Evropi in Aziji. Gre za ugrabitve, mučenje in odkupnine, motivirane z vidnim bogastvom, še trdi Guardian.

Več iz te teme:

ugrabitev kriptovalute New York policija mučenje

