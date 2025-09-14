SIN POBIRAL PENZIJO

Mračen primer iz Splita: najprej našli dele telesa, zdaj še možnega storilca

Leta 2012 so ob obali odkrivali dele neznanega trupla. Policija ugotovila identiteto posmrtnih ostankov moškega.
Fotografija:
Odpri galerijo

I. R.
14.09.2025 ob 09:10
I. R.
14.09.2025 ob 09:10

Policija vse do nedavnega ni vedela, kdo je bil moški, čigar posmrtne ostanke so našli pred 13 leti na splitskih plažah Žnjan in Zenta, od kod prihaja, koliko je bil star. Zdaj so odkrili, kdo je bil in kako je njegov sin vsa ta leta prejemal pokojnino.

Pred nekaj dnevi je policija prišla v stanovanje v Splitu na prošnjo lastnice preverit, kaj se dogaja s podpisnikom pogodbe za dolgotrajni najem stanovanja, ki bi bil zdaj star 103 leta. Gre namreč za zaščitene najemnike, ki jim polovico najemnine prispeva država.

V stanovanju možakarja niso našli, je pa bil tam 57-letni moški, ki se je predstavil kot njegov sin. Tako se je začel odmotavati klobčič verjetnega zločina, ki je Split zgrozil pred 13 leti, ko so ob obali začeli odkrivati dele neznanega trupla. Leta 2012 so namreč mimoidoči v morju v splitskih soseskah Žnjan in Zenta, ki ležita le nekaj minut stran od središča mesta in znamenite plaže Bačvice, več dni odkrivali dele razkosanega trupla. Najprej nogo, nato trup, nazadnje še glavo. Kdo je žrtev, jim ni uspelo ugotoviti niti s pomočjo fotorobota, piše portal Net.hr.

13 let niso vedeli, čigavi so posmrtni ostanki.

Splitska policija je nato med preverjanjem, kaj se je zgodilo z lastnikom že zdavnaj pretečene osebne izkaznice, odkrila identiteto razkosanega trupla. Oseba je umrla, a smrt ni bila prijavljena. Sin pokojnika pa je vsa ta leta še naprej prejemal pokojnino. Gre za 57-letnika, ki je zdaj hospitaliziran v splitski bolnišnici, policija pa varuje njegovo sobo in čaka, da konča zdravljenje, da bi izvedla kriminalistično preiskavo.

»Če ne gre za sina, se bo ugotovilo, kdo je ta oseba in ali ima kakršno koli povezavo s tem kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno na posebej brutalen način, glede na to, da je bilo truplo razkosano,« je dejal Tonći Prodan, profesor na splitski fakulteti za forenzične znanosti. »V vsakem primeru pa že leta nezakonito prejema pokojnikovo pokojnino, s čimer je pridobil nezakonito premoženjsko korist«.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Split truplo policija smrt stanovanje pokojnina posmrtni ostanki umor nepremičnine razkosano truplo trupla

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Danes plohe in nevihte, vremenoslovci o vremenskem preobratu
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Danes plohe in nevihte, vremenoslovci o vremenskem preobratu
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.