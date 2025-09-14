Mračen primer iz Splita: najprej našli dele telesa, zdaj še možnega storilca

Policija vse do nedavnega ni vedela, kdo je bil moški, čigar posmrtne ostanke so našli pred 13 leti na splitskih plažah Žnjan in Zenta, od kod prihaja, koliko je bil star. Zdaj so odkrili, kdo je bil in kako je njegov sin vsa ta leta prejemal pokojnino.

Pred nekaj dnevi je policija prišla v stanovanje v Splitu na prošnjo lastnice preverit, kaj se dogaja s podpisnikom pogodbe za dolgotrajni najem stanovanja, ki bi bil zdaj star 103 leta. Gre namreč za zaščitene najemnike, ki jim polovico najemnine prispeva država.

V stanovanju možakarja niso našli, je pa bil tam 57-letni moški, ki se je predstavil kot njegov sin. Tako se je začel odmotavati klobčič verjetnega zločina, ki je Split zgrozil pred 13 leti, ko so ob obali začeli odkrivati dele neznanega trupla. Leta 2012 so namreč mimoidoči v morju v splitskih soseskah Žnjan in Zenta, ki ležita le nekaj minut stran od središča mesta in znamenite plaže Bačvice, več dni odkrivali dele razkosanega trupla. Najprej nogo, nato trup, nazadnje še glavo. Kdo je žrtev, jim ni uspelo ugotoviti niti s pomočjo fotorobota, piše portal Net.hr.

13 let niso vedeli, čigavi so posmrtni ostanki.

Splitska policija je nato med preverjanjem, kaj se je zgodilo z lastnikom že zdavnaj pretečene osebne izkaznice, odkrila identiteto razkosanega trupla. Oseba je umrla, a smrt ni bila prijavljena. Sin pokojnika pa je vsa ta leta še naprej prejemal pokojnino. Gre za 57-letnika, ki je zdaj hospitaliziran v splitski bolnišnici, policija pa varuje njegovo sobo in čaka, da konča zdravljenje, da bi izvedla kriminalistično preiskavo.

»Če ne gre za sina, se bo ugotovilo, kdo je ta oseba in ali ima kakršno koli povezavo s tem kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno na posebej brutalen način, glede na to, da je bilo truplo razkosano,« je dejal Tonći Prodan, profesor na splitski fakulteti za forenzične znanosti. »V vsakem primeru pa že leta nezakonito prejema pokojnikovo pokojnino, s čimer je pridobil nezakonito premoženjsko korist«.