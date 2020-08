Motorist (21) sredi gozda zapeljal v bodečo žico in umrl

Hrvaški policisti so v nedeljo obravnavali smrt 21-letnega voznika motorja, ki je doživel grozljivo nesrečo. Zgodila se je v bližini mesta Reka, natančneje v kraju Jelenje.



Kot poročajo hrvaški mediji, je mladenič zapeljal v bodečo žico, napeto med dvema drevesoma na gozdni poti. Fant, ki je vozil prvi v vrsti, je žico še pravočasno opazil in se ji izognil, 21-letnik pa ni imel te sreče.



Pasti ni videl in se je vanjo zapletel, nato je padel z motocikla, pri čemer se je hudo poškodoval. Reševalci, ki so prihiteli na kraj nesreče, so mu nudili prvo pomoč, a zaman.



Na spletu so se že oglasili besni komentatorji, ki zahtevajo temeljito preiskavo dogodka. Policija med tem opravlja svoje delo. Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje ter pospešeno iščejo osebo, ki je nastavila smrtno zanko.



Kakšen je bil namen bodeče žice in kdo jo je nastavil, bo razkrila kriminalistična preiskava.