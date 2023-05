Moški v Berlinu zabodel dve šolarki

V Nemčiji je v sredo popoldne moški v šoli v Berlinu zabodel dve šolarki, stari sedem in osem let, je sporočila tiskovna predstavnica tamkajšnje policije. Življenje ene od deklic je ogroženo, druga pa je huje poškodovana. Policija je osumljenca prijela na kraju dogodka.

Policija je evakuirala šolo v berlinskem okrožju Neukölln in zaprla okolico. Po podatkih senatnega oddelka za izobraževanje je osumljenec deloval sam. »Zaenkrat domnevamo, da je šlo za osamljenega storilca,« je po obisku kraja zločina povedal tiskovni predstavnik senatorke za izobraževanje Katharine Günther-Wünsch.

Motivi nejasni

Motivi za napad ostajajo nejasni, vendar naj ne bi bili verski ali politični, je sporočila policija. Po poročanju lokalnega časopisa B.Z. domnevni storilec žrtev ni poznal, tiskovna predstavnica je medtem dejala, da morebitno povezavo med osumljencem in dekletoma še preiskujejo.

Šola je ob dogodku izrazila žalost in zgroženost, odzval pa se je tudi novi berlinski župan Kai Wegner, ki je na Twitterju zapisal, da je šokiran nad tem »nepredstavljivim dejanjem« in dodal, da so njegove misli z žrtvama in njunima družinama.