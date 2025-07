Moški umrl v morju, telo več ur ležalo na plaži pri Baški Vodi: »Taka je procedura«

V morju pri Promajni, blizu Baške Vode, so v ponedeljek našli truplo moškega. Telo so iz morja na kopno potegnili kopalci, a moškemu ni bilo več pomoči – zdravnica nujne medicinske pomoči je lahko le potrdila smrt. Po navedbah prič je od odhoda reševalcev do prihoda mrliškega oglednika moško telo dve uri ležalo na plaži pod senčnikom.

»Na plažo so ga izvlekli in poklicali rešilca. Osebje nujne medicinske pomoči ga je skušalo oživljati, trajalo je približno eno uro, vendar ni bilo pomoči. Kar je šokiralo mene in vse prisotne na plaži, je bilo, da so ga reševalci, ko so ugotovili, da ni več pomoči, pustili pod senčnikom sredi plaže in odšli. Dve uri je ležal tam,« je povedal očividec.

»Samo pustili so ga na plaži in odšli. Policisti so stali ob truplu. Ljudje so bili zgroženi, ležal je na soncu dve uri. Neka ženska je celo prišla vprašat, ali lahko vzame svoj senčnik. In pod njim – truplo. Policija je vzela senčnik in ji ga vrnila, truplo pa je ostalo tam na plaži,« je povedal očividec. Šele zvečer je na plažo prišla pokojnikova žena, da bi ga poiskala, ker se ni vrnil domov, in tako izvedela, kaj se je zgodilo.

Policija: »Taka je procedura«

Policijska postaja Makarska je v ponedeljek ob 16.05 prejela obvestilo, da se na plaži pod gostinskim objektom v Promajni v morju nahaja truplo neznanega moškega. Na kraj dogodka so bili takoj poslani policisti in ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Makarska. Ob prihodu na kraj so policisti potrdili navedbe iz obvestila in našli negibno telo moškega, ki so ga prej na obalo izvlekli kopalci.

Kot so sporočili s policije, je zdravnica NMP kljub opravljeni reanimaciji kmalu potrdila smrt moškega, ki je po prvih informacijah najverjetneje nastopila zaradi utopitve, brez vidnih znakov nasilja. Takoj po reanimaciji je bilo telo v celoti pokrito s plahto, da bi se preprečil pogled prisotnim in mimoidočim ter se ohranilo dostojanstvo osebe. O dogodku je bila obveščena mrliška oglednica, ki je odredila prevoz trupla v mestno mrtvašnico za nadaljnje postopke. Istočasno je bilo obveščeno tudi pristojno komunalno podjetje, zadolženo za organizacijo prevoza.

»Poudarjamo, da je prevoz trupla mogoč šele po nalogu mrliškega oglednika in prihodu pristojnega komunalnega podjetja, ki je v takšnih primerih odgovorno za izvedbo. V tem času mora truplo ostati na kraju dogodka, ob prisotnosti policije, do zaključka vseh zakonskih in medicinskih postopkov. Takšna praksa je običajna in predpisana z zakonom ter ne pomeni malomarnosti ali nepravilnosti v postopku.

V konkretnem primeru so bili policisti ves čas prisotni na lokaciji, zavarovali so kraj dogodka in truplo do prevzema s strani pristojnih služb. Časovni razmik med potrditvijo smrti in fizičnim premikom trupla je bil pogojen s prihodom mrliške oglednice in organizacijo prevoza, ne pa z odločitvijo policije, da bi truplo pustila na plaži določen čas,« poroča 24sata.hr.

Preberite še: