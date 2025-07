Moški skočil s križarke, da bi rešil 6-letno hčerko (FOTO)

Ko je hči potnika padla s četrte palube 14-palubne križarke Disney Dream, je oče po besedah prič takoj skočil v ocean, da bi jo rešil.

Hči potnika križarke Disney Dream, stara šest let, je v nedeljo popoldne padla, medtem ko jo je oče fotografiral. Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo potnike, ki vzklikajo, ko ju je reševalni čoln varno pripeljal nazaj. Po besedah prič so ju pobrali po 10 minutah reševanja v vodi.

»Ladja se je premikala hitro, tako hitro, da je noro, kako hitro sta se spremenila v drobni pikici v morju, nato pa smo ju izgubili izpred oči,« je dejala potnica Laura Amador. »Kapitan je upočasnil ladjo, jo obrnil, nato pa so na pomoč poslali pomožno ladjo z osebjem, da bi ju pobrali, in videli smo, kako so rešili očeta in hčerko,« je povedala za ameriško televizijo CBS.

Nesrečna zgodba s srečnim koncem

Ladja Disney Dream s kapaciteto, ki omogoča prevoz 4000 ljudi, se je po štiridnevni plovbi okoli Bahamov vračala v Fort Lauderdale na Floridi. »Posadka na ladji je hitro rešila dva gosta iz vode,« je potrdil tiskovni predstavnik družbe Disney Cruise Line.

Incident se je zgodil zadnji dan križarjenja, ladja pa se je po načrtih vrnila v pristanišče na Floridi. Čeprav se redko zgodi, da potniki padejo s križark, pa reševanja niso najbolj uspešna. Glede na poročilo mednarodnega združenja križark iz leta 2019 je tisto leto s križark padlo 25 ljudi, rešenih pa je bilo le devet.