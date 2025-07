Šest dni mrtev ležal v stranišču mestne hiše, žena obupana: »Razpadal je že, kako je to mogoče?«

Neverjetno tragična zgodba prihaja iz Škotske. Tako Julie Stephen pravi, da ne more razumeti, zakaj nihče ni opazil trupla njenega moža Seana, potem ko je 1. julija vstopil v stranišče v mestni hiši v Edinburghu in ni nikoli več prišel ven.

Trupla niso našli skoraj teden dni

Julie se je tistega dne pogovarjala z njim po mobilnem telefonu, ko je potožil, da se slabo počuti. Kasneje ga je znova poskušala priklicati, a ji ni uspelo vzpostaviti povezave, zato ga je prijavila kot pogrešanega. Vendar njegovega trupla niso našli skoraj teden dni. Zdaj Julie od mestnih oblasti in policije zahteva pojasnilo, zakaj je truplo njenega moža šest dni gnilo v stranišču, ne da bi to kdo opazil.

»Posnetek nadzorne kamere prikazuje, kako se pogovarja z mano po telefonu, medtem ko vstopa v stavbo. Bil je v redu, vendar je rekel, da se mu vrti in da mu je slabo. Rekel je, da bo vzel taksi. Pogovor sva prekinila, ko je rekel, da gre na stranišče. To je bilo zadnjič, ko sem ga slišala. Kako je mogoče, da nihče ni šel na to stranišče že šest dni? Tam so varnostniki, čistilci in nekdo na recepciji. Enota za kriminalistične preiskave še vedno preiskuje vse. Bi bil danes živ, če bi ga kdo našel prej? Ta vprašanja me bodo preganjala do konca življenja,« je povedala Julie za Mirror.

Ko ni mogla priti v stik s soprogom, je poklicala policijo, a so ji povedali, da je odrasel in da ga (še) ne morejo razglasiti za pogrešanega.

»Teden dni smo ga iskali povsod in delili letake. Bili smo dve minuti stran od njega in nismo imeli pojma, da je v tisti stavbi. Ko so ga našli, je bilo njegovo truplo že v stanju razpadanja. Sploh ga nisem mogla videti,« je dejala.

Tiskovni predstavnik škotske policije je takole komentiral dogodek:

»V torek, 1. julija 2025, ob 21.20 smo prejeli prijavo zaradi 38-letnega moškega iz območja Edinburgha, ki se ni pojavil na vnaprej dogovorjenem sestanku. Izvedena je bila preiskava in v ponedeljek, 7. julija, so ga našli mrtvega v bližini glavne ulice v Edinburghu.«