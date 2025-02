Saj ni res, pa je! Preoblekel se je v odvetnika in v sodni dvorani izvršil umor

Zloglasni vodja tolpe je umrl, potem ko ga je v sodni stavbi na Šrilanki ustrelil moški, preoblečen v odvetnika. Po navedbah policije je strelec uporabil revolver, ki ga je v sodno stavbo pretihotapila ženska osumljenka v votli knjigi. Ženska je še vedno na begu.

Vodja tolpe, Sanjeewa Kumara Samararathne, je bil v sodno dvorano pripeljan na sojenje, ko je bil nenadoma ustreljen. Policija je sporočila, da je bil osumljenec v več primerih umorov.

Streljanje v prestolnici Kolombo je le eno v vrsti obračunov med rivalskimi tolpami, ki se nadaljujejo kljub obljubam oblasti, da bodo odločno nastopile proti tovrstnemu nasilju.

Vodja tolpe, bolj znan kot Ganemulle Sanjeewa, je bil v priporu od septembra 2023, ko je bil aretiran. V sredo ga je v sodno dvorano pospremilo približno ducat policistov. Po streljanju je bil prepeljan v bolnišnico, kjer pa so lahko le potrdili njegovo smrt.

Pomagala tudi policist in voznik?

Strelec je s prizorišča pobegnil, vendar ga je policija pozneje prijela. Njegova identiteta se v poročilih lokalnih medijev in policije razlikuje, saj naj bi uporabljal več različnih imen.

Simbolična fotografija. FOTO: Andreypopov Getty Images/istockphoto

Policija je identificirala žensko osumljenko kot 25-letno Pinpuro Dewage Isharo Sewwandi. Oblasti so razpisale nagrado za informacije, ki bi vodile do njenega prijetja. Prav tako so aretirali policista in voznika kombija, ki naj bi pomagala obema osumljencema pri izvedbi napada.

Nasilje tolp je velik problem na Šri Lanki

Poslanci v parlamentu so v sredo razpravljali o ukrepih proti nasilju tolp. Opozicijski poslanec je to označil za »velik varnostni problem«. Minister za zdravje in množične medije Nalinda Jayatissa, ki je decembra obljubil ostre ukrepe proti kriminalnim dejavnostim, je v sredo poudaril, da bo vlada »zelo resno obravnavala dejanja organiziranih kriminalnih tolp«.

Incident je sprožil tudi vprašanja o varnosti v sodnih stavbah, oblasti pa trenutno pregledujejo varnostne ukrepe. Po napadu uvajajo nove varnostne protokole, vključno z namestitvijo oboroženih stražarjev, kadar bodo določene osebe pripeljane na sodišče. Pravosodni minister Harshana Nanayakkara je v četrtek dejal, da oboroženo varnostno osebje običajno ni prisotno v sodnih prostorih.

Letos je v seriji strelskih obračunov, ki jih policija pripisuje rivalstvu med tolpami, umrlo že najmanj devet ljudi, poroča agencija AFP.