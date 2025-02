Emir ponoči zadavil nekdanjo ženo in 13-letnega sina, še vedno je na begu (FOTO)

V Bosni in Hercegovini sta ponoči nasilne smrti umrli dve osebi, poročajo tamkajšnji mediji. Osumljenec Emir Selimović (38), za katerim je razpisana tiralica na območju celotne BiH, naj bi pokončal nekdanjo soprogo Inelo in njunega 13-letnega sina.

Kot je za portal Klix.ba potrdil tiskovni predstavnik tožilstva v Tuzli Admir Arnautović, so v kraju Kalesija našli trupli ženske in njenega 13-letnega sina.

Pristojni so potrdili, da je moški ubil svojo nekdanjo ženo in sina, policija pa trenutno intenzivno išče osumljenca. Trupli so odkrili v stanovanjsko-poslovnem objektu. Po neuradnih informacijah naj bi bil osumljenec formalno ločen od žrtve, a sta kljub temu še vedno živela skupaj.

Kot poročajo mediji, je bila pokojna Inela zaposlena v tamkajšnji pekarni, domnevni storilec pa je delal kot dostavljavec.

S tožilstva so kasneje sporočili, da sta bila Inela in njen sin zadavljena.