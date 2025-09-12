Moški na sprehodu po parku doživel grozljivko: nabodel ga je z rogovi in dvignil v zrak

Rod Savage (67) je v britanskem parku Tatton v Cheshireu utrpel dve zlomljeni rebri in globoke rane, potem ko ga je nenadoma napadel jelen.

Rod je kasneje napad primerjal z »udarom avtomobila, ki ima rogove spredaj«. Žival je nepričakovano pritekla nanj, ga z rogovi zadela v trebuh in ga dvignila s tal. Do incidenta je prišlo v torek ob 17. uri, ko sta bila s prijateljem Dannyjem na sproščenem sprehodu proti pubu, kjer sta si nameravala privoščiti pivo in večerjo.

»Pogledala sva se – in vedel sem, da ne bo dobro«

Rod se spominja: »Vse se je zgodilo zelo hitro. Jelen me je gledal, jaz pa njega. Rogove sem imel ves čas pred očmi, kot v starem kavbojskem filmu – vedel sem, da se ne bo dobro končalo. Nato je nenadoma planil, me dvignil v zrak in vrgel ob tla. Zvijal sem se, da bi zaščitil telo, in se delal mrtvega.«

Simbolična fotografija. FOTO: Joze Suhadolnik

Njegov prijatelj je ostal priseben. Počakal je na pravi trenutek, nato pa z vejo prestrašil žival. »Če bi bil sam, si ne upam pomisliti, kaj bi bilo. Danny mi je rešil življenje,« pravi Rod.

Huda rana, a veliko sreče

Krvavečega so čuvaji parka oskrbeli pri vhodu na območje, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Tam so zdravniki sprva sumili, da mu je jelen poškodoval vitalne organe, a se je izkazalo, da je imel neverjetno srečo. Rogovi so mu na levi strani trebuha povzročili globoko rano, poleg tega pa je imel udarce na roki in nogi. Rentgen je pokazal dve zlomljeni rebri.

Rod je ostal čez noč v bolnišnici zaradi nevarnosti zapletov, naslednji dan pa so mu rano očistili in zašili pod lokalno anestezijo. »Osebje je bilo osuplo, rekli so, da česa takega še niso videli,« pravi.

Razdraženi jeleni v sezoni parjenja

Strokovnjaki menijo, da je do napada prišlo zaradi začetka paritvene sezone in pomanjkanja hrane ob vročem in suhem poletju. Rod, zaposlen v podjetju za zeleno energijo, pojasnjuje: »Trava je zaradi suše redka, želodi odpadajo prej, jeleni pa obupano iščejo hrano.«

Rod zdaj opozarja druge obiskovalce: »To niso bambiji, to so divje živali. Bodite previdni, držite se poti in ne glejte v telefone,« je sporočil.