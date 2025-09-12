STRAŠNO SREČANJE

Moški na sprehodu po parku doživel grozljivko: nabodel ga je z rogovi in dvignil v zrak

Kasneje je napad primerjal z »udarom avtomobila, ki ima rogove spredaj«.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Drago Perko
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Drago Perko

N. P.
12.09.2025 ob 14:37
12.09.2025 ob 15:11
N. P.
12.09.2025 ob 14:37
12.09.2025 ob 15:11

Rod Savage (67) je v britanskem parku Tatton v Cheshireu utrpel dve zlomljeni rebri in globoke rane, potem ko ga je nenadoma napadel jelen.

Rod je kasneje napad primerjal z »udarom avtomobila, ki ima rogove spredaj«. Žival je nepričakovano pritekla nanj, ga z rogovi zadela v trebuh in ga dvignila s tal. Do incidenta je prišlo v torek ob 17. uri, ko sta bila s prijateljem Dannyjem na sproščenem sprehodu proti pubu, kjer sta si nameravala privoščiti pivo in večerjo.

»Pogledala sva se – in vedel sem, da ne bo dobro«

Rod se spominja: »Vse se je zgodilo zelo hitro. Jelen me je gledal, jaz pa njega. Rogove sem imel ves čas pred očmi, kot v starem kavbojskem filmu – vedel sem, da se ne bo dobro končalo. Nato je nenadoma planil, me dvignil v zrak in vrgel ob tla. Zvijal sem se, da bi zaščitil telo, in se delal mrtvega.«

Simbolična fotografija. FOTO: Joze Suhadolnik
Simbolična fotografija. FOTO: Joze Suhadolnik

Njegov prijatelj je ostal priseben. Počakal je na pravi trenutek, nato pa z vejo prestrašil žival. »Če bi bil sam, si ne upam pomisliti, kaj bi bilo. Danny mi je rešil življenje,« pravi Rod.

Huda rana, a veliko sreče

Krvavečega so čuvaji parka oskrbeli pri vhodu na območje, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Tam so zdravniki sprva sumili, da mu je jelen poškodoval vitalne organe, a se je izkazalo, da je imel neverjetno srečo. Rogovi so mu na levi strani trebuha povzročili globoko rano, poleg tega pa je imel udarce na roki in nogi. Rentgen je pokazal dve zlomljeni rebri.

Rod je ostal čez noč v bolnišnici zaradi nevarnosti zapletov, naslednji dan pa so mu rano očistili in zašili pod lokalno anestezijo. »Osebje je bilo osuplo, rekli so, da česa takega še niso videli,« pravi.

Razdraženi jeleni v sezoni parjenja

Strokovnjaki menijo, da je do napada prišlo zaradi začetka paritvene sezone in pomanjkanja hrane ob vročem in suhem poletju. Rod, zaposlen v podjetju za zeleno energijo, pojasnjuje: »Trava je zaradi suše redka, želodi odpadajo prej, jeleni pa obupano iščejo hrano.«

Rod zdaj opozarja druge obiskovalce: »To niso bambiji, to so divje živali. Bodite previdni, držite se poti in ne glejte v telefone,« je sporočil.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

napad jelen poškodbe jeleni živali reševanje nesreča poškodba

Priporočamo

Lov na Kir­kovega morilca končan?! Streljal je 22-letni Tyler iz policijske družine (FOTO)
Burno pri Urški Klakočar Zupančič: Cigler Kralj ji je očital avtokracijo in zapustil sejo
To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)
Milorad Dodik pozval Srbe v Sloveniji, naj glasujejo za Janšo

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Lov na Kir­kovega morilca končan?! Streljal je 22-letni Tyler iz policijske družine (FOTO)
Burno pri Urški Klakočar Zupančič: Cigler Kralj ji je očital avtokracijo in zapustil sejo
To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)
Milorad Dodik pozval Srbe v Sloveniji, naj glasujejo za Janšo

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.