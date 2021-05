Moški na policijski postaji z nožem nad policistko

Moški, ki je osumljen današnjega napada z nožem na policistko v kraju La Chapelle-sur-Erdre blizu mesta Nantes na zahodu Francije, je umrl zaradi poškodb, ki jih je dobil v streljanju s policijo. Nekaj ur pred tem je hudo ranil policistko in pobegnil, a so ga kasneje prijeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Motiv za napad na francosko policistko še ni znan. Po navedbah vira blizu preiskave, naj bi bil napadalec "radikaliziran in imel zelo hudo duševno bolezen".



Po zadnjih navedbah pristojnih oblasti sta bila v streljanju z domnevnim napadalcem ranjena dva francoska žandarja, eden je utrpel šok. Domnevni napadalec je umrl kmalu po prijetju. Policistko je napadel na policijski postaji in ji tudi ukradel orožje.

La Chapelle-sur-Erdre je kraj s približno 20.000 prebivalci severno od mesta Nantes blizu obale Atlantika.



Napad se je zgodil prav na dan, ko je pravosodni minister Eric Dupond-Moretti francoske sodnike pozval, naj bodo bolj nepopustljivi pri obravnavi napadalcev na policiste.



Francoski policisti zaradi napadov nanje že dlje časa zahtevajo boljšo zaščito in ostrejše kaznovanje.



V mestu Avignon na jugu Francije je bil med preiskavo prodaje mamil v začetku meseca ustreljen policist. V mestu Rambouillet blizu Pariza pa je bila 23. aprila v zadnjem napadu islamskih skrajnežev v Franciji do smrti zabodena policistka.

