Moški v 9-metrskem bazenu za seboj pustil krvavo sled (VIDEO)

Nenavaden incident se je v ponedeljek zgodil v New Yorku na mestu, kjer sta bila 11. septembra 2001 v terorističnem napadu porušena nebotičnika.

Neimenovani 33-letnik se je najprej spustil v plitev del bazena, kjer mu je voda segala do kolen, nato pa je ležal na robu. Z glavo naprej je zdrsnil v luknjo in za seboj pustil krvavo sled v vodi.

To naj bi storil za očeta

Pretresljiv dogodek so posneli obiskovalci, moškemu pa so hitro na pomoč prihiteli reševalci.

Moški naj bi enemu od policistov rekel, da je to storil za svojega očeta. Odpeljali so ga v bolnišnico zaradi bolečin v hrbtu in nogi.