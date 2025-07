Moški med vajo napadli študente: »Poglej te bedake! Kakšen satanizem je to?«

Neznani moški so v ponedeljek okoli 20.50 napadli študente Akademije uporabnih umetnosti na Reki, medtem ko so se na igrišču pripravljali na nastop s svojim profesorjem, je sporočil Oddelek za uprizoritvene umetnosti Akademije na Reki. Moški so študente verbalno žalili, jim grozili in jim ukradli opremo.

»Kakšen satanizem je to«

»Kljub temu, da gre za javni prostor, ob predhodno napovedanem zborovanju in večkrat jasno ponovljeni razlagi, da gre za umetniško pripravo na izpit in vajo za predstavo, so bili naši študenti nenehno verbalno napadeni: »Udaril te bom«, »Poglej te bedake«, »Kakšen satanizem je to«, »Udari jo z žogo v glavo«,« so navedli v sporočilu za javnost.

Incident je opazovalo okoli 70 ljudi, a se nihče ni odzval.

»Dogodek je še toliko bolj resen zaradi dejstva, da so bili storilci odrasli moški, in da je bilo dogodku priča okoli sedemdeset ljudi, od katerih se nihče ni odzval. Nihče ni menil, da je treba zaščititi študente ali njihovega profesorja,« je za hrvaške medije dejala Milica Czerny Urban, vodja oddelka za uprizoritvene umetnosti.