Moški lovil ribe in skočil v reko, da bi rešil psa. Žal ga niso uspeli rešiti

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o tragediji. V nedeljo se je v reki Bliha v Sanskem Mostu utopil moški. Tiskovni predstavnik ministrstva za notranje zadeve Unsko-sanskega kantona je povedal, da je policija popoldne prejela obvestilo o moškem v reki, reševalne službe pa so se takoj odzvale. Truplo so izvlekli brez znakov življenja, poskusi oživljanja pa so bili neuspešni, navajajo Nezavisne novine.

Pred 14 leti sta se na istem mestu utopila najstnika

Natančen vzrok smrti bo znan po obdukciji, a po poročanju lokalnih medijev je moški lovil ribe in skočil v reko, da bi rešil psa, a se je zaradi močnega toka utopil. Dodajajo, da sta se pred 14 leti na istem mestu utopila najstnika.