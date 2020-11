Moški brutalno umoril bivšo ženo, slišali so se hčerini kriki

Hrvate je v soboto zvečer pretresel grozljiv zločin v Pulju. 60-letnik je z ostrim predmetom zabodel 54-letnico. Na kraju zločina je policija našla njo mrtvo, njega pa poškodovanega. Morilca so odpeljali v puljsko bolnišnico, poroča 24sata.



Policija je skupaj z državnim tožilcem opravila preiskavo in ugotovila, da je 60-letnik v soboto med 17. in 18. uro z ostrim predmetom, najverjetneje nožem, najprej umoril njo, nato pa je hotel soditi še sebi. Policija bo preiskavo podrobneje izvedla, ko bodo moškega odpustili iz bolnišnice.



Sosedi so novinarjem razkrili, da so se med grozljivim dogajanjem iz hiše slišali tudi hčerini kriki.