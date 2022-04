Moški (42) brutalno posiljeval ženo in ljudem zaračunaval, da so to gledali

Moški (42) iz Medžimurja je obtožen za strašna posilstva nekdanje soproge, ki jih je storil pred neznanimi zamaskiranimi osebami, ki jim je zaračunaval za to, da bi posilstvo gledali, povzema Index. Brutalna posilstva je izvajal od maja 2006 do aprila 2007. Grozi mu do deset let zapora.

»V najemniškem stanovanju jo je maja 2006 najprej pretepel z rokami po glavi in telesu, jo zabrisal na posteljo in ji privezal roke za rob postelje, slekel spodnje hlače in ji, čeprav je temu nasprotovala in brcajoč nakazovala, da si spolnosti ne želi, razširil njene noge,« je navedeno v obtožnici.

Posilil jo je, pri tem pa ji v spolovilo rinil steklenico, različne predmete in nato še celo pest. Zagrozil ji je, da jo bo ubil, če bo o dogodku spregovorila.

Zanosila je

Proti njeni volji jo je vsaj šestkrat posilil. Vsakič je v prostor vstopila tudi zamaskirana oseba in za denar opazovala, kaj ji moški počne. On je vse posnel in jo nato silil gledati posnetke, vsakič pa ji je grozil, da jo bo ubil, če bo komu kar koli povedala.

Med posilstvom jo je vsakokrat poškodoval. Med drugim je tudi krvavela iz spolovila. Tudi zanosila je in rodila njunega skupnega otroka.

Nesrečna ženska je prestajala pravi pekel in ga ne bi nikoli prijavila, če se ne bi leta 2016 zgodila nova travma, ko jo je moški napadel v lokalu, kjer je bila zaposlena kot čistilka. V težkem psihičnem stanju je končala v psihiatrični bolnišnici in zdravnikom zaupala, kaj je v življenju z 42-letnikom doživela. Ko so jo sprejeli, ni bila sposobna govoriti in je bruhala, a po letu dni se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo.

Posiljevalec je bil zaposlen kot glasbenik v gostinskih objektih v Medžimurju in je stanoval je v sklopu neke restavracije. Nesrečna ženska je pri njem občasno prenočila in sta skupaj zaživela, ko se je sama zaposlila v isti restavraciji kot natakarica. Potem je odprla svoj lokal.

Leta 2009 se je moški zaposlil v tujini in se na Hrvaško ni več vrnil. Tam so ga tudi zaslišali, a je vse obtožbe zavrnil. Ženska se je medtem poročila z novim partnerjem.