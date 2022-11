Moški (45) pogoltnil 117 kapsul s kokainom, na letališču in v bolnišnici pa šok

Hrvaška policija poroča o neverjetnem dogodku. Osumljeni moški je v Braziliji pogoltnil 117 kapsul s 1170 grami kokaina. Njegov cilj je bil, da drogo pretihotapi na Hrvaško. 29. oktobra je z letalom iz Sao Paula je preko Lizbone prispel v Zagreb. 45-letnega Brazilca je tam ujela policija.

Hrvaški policisti so sporočili, da so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 45-letnika zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Pri carinskem pregledu so v 24 kapsulah, ki jih je že izločil med potjo, odkrili 240 gramov kokaina, na zagrebškem letališču pa je med uradnimi ukrepi in dejanji na enak način izločil še 31 kapsul, težkih 310 gramov.

Pretresljivo odkritje v bolnišnici

Zaradi zaščite zdravja je bila Brazilcu nudena tudi zdravniška oskrba v zagrebški bolnišnici. Tam so opravili rentgenski pregled trebuha, ki je pokazal večje število tujkov v prebavnem traktu. Med njegovim bivanjem v bolnišnici se je izkazalo, da je v telesu nosil še 62 kapsul, napolnjenih s kokainom. Po zaključeni kriminalistični preiskavi so ga priprli in kazensko ovadili.