Moški (40) pil na balkonu, padel na dvorišče in umrl

V zagrebški Dubravi se je v noči z 12. na 13. september zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil 40-letnik. Po navedbah Policijske uprave Zagreb je moški na neograjenem balkonu užival alkoholne pijače, nato pa je najverjetneje v nekem trenutku padel z višine približno 280 centimetrov na betonsko podlago dvorišča, pišejo hrvaški mediji.

Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, truplo pokojnika pa je bilo prepeljano na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Policija nadaljuje preiskavo okoliščin te tragedije.