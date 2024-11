Moškega in žensko našli nezavestna, sumijo na eno stvar

Dve osebi, žensko in moškega, so našli nezavestna v družinski hiši v Slatinah na otoku Čiovo, je sporočila splitsko-dalmatinska policija in dodala, da sumijo na zastrupitev s plinom.

Prijavo so prejeli okoli 18. ure, žensko in moškega pa so prepeljali v bolnišnico. Iz do sedaj ugotovljenih dejstev obstaja sum zastrupitve s plinom, vsa dejstva in okoliščine dogodka še preiskujejo, poroča hrvaška policija.