Morski pes usoden za deskarja

Napad morskega psa je bil usoden za 50-letnika, poročajo avstralske oblasti: zgodilo se je na plaži Tuncurry blizu Forsterja v Novem Južnem Walesu, kljub takojšnjemu reševanju pa moškemu ni bilo več pomoči.Deskarja je morski pes ugriznil v stegno, kriki pa so segli vse do obale, od koder so na pomoč takoj prihiteli preostali obiskovalci plaže in nemudoma poklicali reševalce. Hudo ranjenega moškega, ki mu je zastalo srce, so potegnili na kopno in ga takoj začeli oživljati, a je bila krvavitev premočna, so ugotovili reševalci. Plažo so do nadaljnjega zaprli, poročajo oblasti, ki bodo z droni poskušale izslediti morskega psa, prek analize ugriza pa bodo ugotovili vrsto in starost živali, za zdaj sklepajo, da gre za odraslega velikega belega.Za območje Tuncurryja, ki je od Sydneyja oddaljen dobrih 300 kilometrov, je po uradnih podatkih to prvi napad morskega psa, kot poroča društvo za zaščito živali Taronga, pa je to sploh prvi letošnji smrtni napad morskega psa v avstralskih vodah. V lanskem letu se je v Avstraliji zgodilo 26 napadov, osem ljudi je umrlo. Pomemben epilog pa je pred dnevi vendarle dočakal 32-letni, ki si je šest let prizadeval za pravico: želel si je prilastiti zob morskega psa, ki ga je v napadu ugriznil v nogo.Travmatično izkušnjo je komajda preživel, srečo pa je našel v delu motivacijskega govornika in danes mnogim pomaga do novega začetka. Zob je med napadom ostal zapičen v njegovo desko, a so avstralski zakoni zaradi zaščite živalske vrste Chrisu vse do teh dni preprečevali, da bi bridki spominek obdržal. Če je morski pes meni vzel nogo, zakaj ne bi smel jaz obdržati njegovega zoba, je vztrajal, in končno ga je uslišal politik, ki je vendarle izboril pravico zanj.