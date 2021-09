Morski pes mu je odgriznil roko

20 let približno je bila stara žrtev.

Avstralija se je spet znašla v primežu novega koronavirusa, kljub strogemu zaprtju pa je rekreacija na prostem dovoljena. A dneva, ko so se zgrnili na priljubljeno plažo, številni ne bodo pozabili.Zgodilo se je v priljubljenem turističnem središču Emerald Beach v državi Novi Južni Wales, 530 kilometrov od Sydneyja, ko so v sončno popoldne zarezali predirljivi kriki. Kopalci so drug za drugim hiteli iz morja na varno, nekateri deskarji pa so se približali krvavemu madežu sredi zaliva, iz smeri katerega so prihajali klici na pomoč. A je bilo prepozno. Moškega, ki naj bi bil star okoli dvajset let, je napadel morski pes in mu odgriznil roko. Najpogumnejši so ga odvlekli na suho in poskušali ohraniti pri zavesti, a je mladenič kmalu začel izgubljati bitko, krvavitev je bila preprosto preobsežna. Številna ekipa reševalcev z izurjenim zdravnikom, ki je iz neznanega razloga prispela šele uro po prvem obvestilu, mu prav tako ni mogla več pomagati, lahko je le še potrdila smrt.Oblasti so zaprle številne plaže v okolici za naslednjih 48 ur, morskega psa pa po brutalnem napadu niso več opazili. Kot so pojasnili tamkajšnji prebivalci, so njihove plaže ravno zaradi strahu pred morskimi psi čedalje bolj osamljene, in tako bi ostalo še naprej, če ne bi bilo protikoronskih ukrepov, ki Avstralcem onemogočajo večino drugih prostočasnih dejavnosti. Smrtni napad morskega psa se je v deželi tam spodaj zgodil tudi maja letos, ko je 4,5 metra dolg veliki beli morski pes pokončal 50-letnega deskarja.