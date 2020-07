Morski pes dečka (10) potegnil z ribiškega čolna

Ob obali Avstralije v zvezni državi Tasmanija se je odvila prava grozljivka, ko je morski pes z ribiškega čolna povlekel 10-letnega dečka. Na njegovo srečo ima pogumnega očeta, ki je skočil za sinom, da bi ga rešil iz žrela morske pošasti. Morski pes se je po očetovem skoku v morje oddaljil.Dečka so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje je stabilno. Utrpel je poškodbe roke, prsnega koša in glave.Deček je nosil reševalni jopič in bil na ribiški ladji z očetom in s še dvema moškima, medtem ko so pet kilometrov od obale lovili ribe. V nekem trenutku ga je zgrabil morski pes in ga povlekel v vodo.Avstralija je med državami z največ napadi morskih psov. Samo letos je bilo tam pet smrtonosnih napadov. Zadnja žrtev je bil 15-letni deskar, ki ga je morski pes napadel prejšnji teden ob vzhodni avstralski obali.