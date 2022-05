Mornar, ki je našel Mateja Periša: Sodeč po oblačilih, je bil v vodi le nekaj dni

»Šokiran sem bil, ko sem s palube videl telo, ki je bilo zataknjeno pod ponton. Sodeč po oblačilih, se mi je zdelo, da je v vodi le nekaj dni. Obvestil sem kapitana, ki je poklical policijo,« je odkritje trupla Mateja Periša v Donavi komentiral 27-letni mornar Luka Vučak, ki je svojo mornarsko kariero šele dobro začel. »Delal sem na zgodnji palubi in najprej se mi je zdelo, da imam privid. Ko sem bolje pogledal, sem ugotovil, da je utopljenec. Vsi smo brali o Mateju, a od takrat je minilo kar nekaj časa,« je dejal po poročanju 24sata.

Luka je povedal, da ne naletijo pogosto na takšne prizore. »Kapitan, ki pluje že 10 let, je odkril le enega utopljenca, kolega s spodnje palube pa je v svoji 30-letni karieri doživel to prvič. Tokrat sem se šele četrtič vkrcal na ladjo, pa se je zgodilo.« Povedal je še, da tudi sicer pogosto najde izgubljene stvari. »Ko je Matej izginil, sem ravno začenjal mornarsko kariero in prijatelji so mi rekli, da bom zagotovo jaz tisti, ki ga bom našel. Situacija je res težka in žalostna, a zdaj ga bodo lahko vsaj pokopali.«

Od Mateja se bodo danes poslovili v Beogradu v cerkvi sv. Antona Padovanskega, nato pa ga bo oče odpeljal domov, v Split, kjer ga bodo pokopali v ožjem družinskem krogu.