Morje vzelo življenje 35-letnice: hotela je splezati na ladjo, vendar ji ni uspelo

35-letna Nemka je v torek malo 19. uri umrla med potapljanjem v morju okoli otoka Levrnaka, kamor se je odpravila z organizirano skupino. Levrnaka, nenaseljen otok v Kornatih, je sicer priljubljena pri potapljačih, poroča 24sata.Policija je potrdila, da je bil vzrok smrti utopitev in da gre za nesrečo. Skupina nemških turistov se je odpravila na potapljanje na območju narodnega parka Kornati, pri čemer jih je zajelo močno neurje.Potapljači so se morali hitro vrniti na ladjo, Nemki, ki je bila v družbi svoje matere, pa se zaradi visokih valov in vetra ni uspelo povzpeti na ladjo. Morje jo je premetavalo, pri čemer ji nobeden od navzočih ni mogel pomagati, na koncu pa se je celo utopila. Tudi iz potapljaškega centra so sporočili, da je šlo za tragično nesrečo, saj so poskusili vse, da bi jo rešili, a zaman.