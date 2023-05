Morilski pohod piflarja: sedmošolec streljal zaradi cveka pri zgodovini?

Na osnovni šoli v središču srbske prestolnice je včeraj 13-letni učenec s pištolo ubil osem učencev, sedem deklic in enega dečka, ter varnostnika. Ob učiteljici je ranil še sedem učencev. Po streljanju je poklical policijo, ta ga je kmalu prijela. Motiv za krvavi strelski pohod še ugotavljajo.

13 let je star učenec morilec.

Kot so sporočili s srbskega notranjega ministrstva, je učenec sedmega razreda okoli 8.40 vstopil v Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja, oborožen z očetovo pištolo. Najprej je ustrelil varnostnika, takoj za njim dežurno učenko in dekle ob njej. Četrta žrtev je bila še ena učenka, tudi njo je krogla zadela na hodniku. Od tam je vstopil v učilnico zgodovine, kjer je imel pouk njegov razred. Tam je ubil še pet učencev ter ranil deklico, dečka in 53-letno učiteljico, ti so bili včeraj v kritičnem stanju.

Seznam za likvidacijo

»Orožje je vzel v očetovem stanovanju. Po prihodu v šolo je takoj streljal v varnostnika, nato v dežurni. Zatem je nadaljeval po hodniku, zamenjal okvir in takoj za vrati učilnice streljal v učiteljico. Nato je izstopil iz učilnice, odšel na dvorišče, odvrgel orožje in poklical policijo. Zatem smo ga aretirali,« je načelnik beograjske policije Veselin Milić strnil dogajanje.

Po Milićevih besedah je učenec zločin načrtoval že vsaj mesec dni, imel je celo seznam učencev, ki jih je nameraval pokončati. Poleg devetmilimetrske pištole s tremi nabojniki in malokalibrske pištole je s seboj prinesel štiri molotovke. »Napisal je seznam otrok, ki jih je nameraval likvidirati. Narisal je tudi vhod in izhod iz šole, označil prednostne tarče. Skica je kot iz videoigrice ali kakšne grozljivke ter kaže na to, da je natančno načrtoval, kako vstopiti v katero učilnico,« je na včerajšnji novinarski konferenci še pojasnil Milić.

Delala se je mrtvo Deklica, ki je med streljanjem zbežala iz učilnice, je očetu povedala, da je streljal njihov sošolec, sicer odličnjak, ki naj bi ga klicali Piflar. S hladnim izrazom na obrazu je vstopil v učilnico in najprej streljal na učiteljico, nato pa še na učence, poroča srbski portal N1. Druga učenka pa je za Novo povedala, da je v učilnico vdrl med uro zgodovine z dvema nabojnikoma v rokah. Najprej je streljal na učiteljico zgodovine, nato na učence. Dekle se je uleglo na dva ubita sošolca, da bi strelec mislil, da je mrtva tudi ona. Po poročanju tabloida Blic so učenci povedali, da je 13-letnik znorel, ker je dobil enico pri zgodovini, saj ima sicer same petice. Nekateri mediji pa navajajo, da to ni pravi vzrok za masaker in da je bil storilec žrtev vrstniškega nasilja.

Minister za notranje zadeve Bratislav Gašić je dejal, da je policija prijela dečkovega očeta. Ta ima več kosov orožja, policiji pa je menda zatrdil, da sta bili pištoli, uporabljeni pri krvavem pohodu in za kateri ima dovoljenje, zaklenjeni v sefu. Po neuradnih informacijah je fant hodil z očetom (šlo naj bi za priznanega zdravnika radiologa) vadit streljanje. Po poročanju beograjskih medijev so na policijo na razgovor privedli tudi dečkovo mater.

Ni kazensko odgovoren

Po navedbah tamkajšnjih medijev storilca ne bodo mogli kazensko preganjati, ker še ni star 14 let. V Srbiji je namreč starostna meja za kazensko odgovornost prav 14 let, sedmošolec pa bo 14. rojstni dan praznoval šele konec julija.

Tragedija, ki preveč spominja na zgodbe, o katerih (pre)pogosto poročajo z one strani velike luže, je Srbijo zavila v črnino. Srbski minister za izobraževanje Branko Ružić je povedal, da je vlada razglasila tridnevno žalovanje, ki se bo začelo v petek.

Izrazi sožalja Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve se je na družbenem omrežju odzvalo na tragični strelski napad v Beogradu. Družinam so izrekli sožalje, poškodovanim pa zaželeli hitro okrevanje. Sožalje staršem in svojcem preminulih sta izrekla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob.

Ružić je izrazil sožalje zaradi najhujše tragedije, ki je doletela Srbijo in njen izobraževalni sistem v sodobni zgodovini. »Staršem nihče ne bo mogel vrniti otrok,« je poudaril. »Ne moremo si niti zamisliti, kako so se otroci počutili, kako zelo jih je bilo strah. Kako so se bali varnostnik in učitelji, ki so poskušali tragedijo preprečiti.« Vzroke za tragični dogodek je pripisal spletnim igram in »zahodnemu načinu življenja«. »Rakotvoren in poguben vpliv interneta in videoiger ter zahodnih vrednot je očiten in vsem nam je jasno, da so potrebni velik preobrat, zaostrovanje ukrepov in sistemsko iskanje rešitve, da se ta tragedija ne bi ponovila,« je sklenil.