Morilko dojenčkov so pošiljali nazaj na oddelek

Medicinska sestra iz pekla Lucy Letby se trenutno zagovarja zaradi svojih domnevnih zločinskih dejanj na sodišču v Manchestru. Britanka, ki je bila zaposlena v porodnišnici v Chestru, je obtožena umora sedmih ter poskusa umora 10 dojenčkov. Vodilni v bolnišnici so se 11 mesecev trudili vrniti Letbyjevo na neonatalni oddelek, kjer je bila sprva zaposlena, ne meneč se za strahove zdravnikov, ki so opozarjali, da 33-letnica morda mori otroke. Dejanja je izvršila med junijem 2015 in julijem 2016.

Lucy je žrtve skrbno izbirala, a ne ve se, po kakem ključu. FOTO: Arhiv bolnišnice

V bolnišnici so že v prvem poletnem mesecu opazili, da raven smrtnosti otrok nenavadno narašča ter da dogodkov ni mogoče pojasniti z medicinskimi razlogi. Vrhunec nenavadnega dogajanja je bila smrt dveh trojčkov, ki sta preminila drug za drugim v 24 urah. »Čedalje bolj sem postajal zaskrbljen zaradi nenavadnih, nepojasnjenih in nerazložljivih kolapsov, ki so se dogajali na oddelku, in dejstva, da je bila v vse vpletena medicinska sestra Letby,« je na sodišču povedal dr. John Gibbs. Zdravnik, ki se je medtem že upokojil, je dodal še, da takšnih kolapsov do takrat še ni videl.

11 mesecev so jo poskušali vrniti na oddelek.

Zdravniki so opazili, da se smrti dogajajo vedno, ko je vpletena Letbyjeva. FOTO: Osebni arhiv

»Medicina ni eksaktna znanost in so situacije, ko zdravniki ne moremo razložiti, kaj se dogaja s pacientom. Toda to se je kar naprej ponavljalo. Moral je obstajati razlog,« je dejal. Po smrti dveh od trojčkov so v bolnišnici začeli vpeljevati dodatne varnostne ukrepe. Eden od njih je bil, da so iz ekipe odstranili Letbyjevo, kar pa jim je vodstvo bolnišnice oteževalo, saj bi lahko ona zaradi tega proti bolnišnici sprožila postopek na sodišču. Ekipa je morala vztrajati, naj se v preiskavo vplete policija. Izkazalo se je, da je ženska, ki bi morala skrbeti za zdravje in dobrobit novorojenčkov, te namerno zastruplja.

Brez pritiska vodilnih bi jo morda odstranili že prej.

Svojim žrtvam je največkrat vbrizgala inzulin, nekaterim pa zrak ali pa jih nahranila s preveliko količino mleka. Ko so jo umaknili z oddelka, se je stanje nekaterih otrok izboljšalo, nepojasnjenih smrti pa ni bilo več. Njena najmlajša žrtev, deček, je bil star komaj 24 ur. Letbyjeva je žrtve izbirala načrtno, preiskava je namreč pokazala, da si je najprej ogledala otrokove starše prek družabnega omrežja in se na podlagi ugotovitev odločila, ali novorojenčka umoriti ali ne. Po katerih merilih se je ravnala, še ni jasno. Več bo verjetno znanega v nadaljevanju sojenja.