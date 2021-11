Morilki otrok dosmrtna ječa

Zgodilo se je septembra lani, ko je Christiane K. umorila pet od svojih šestih otrok, potem pa hotela soditi še sebi. Skočila je pod vlak, a je preživela, tik pred tem pa je svojo mater obvestila o grozljivem dejanju. Sodišče v nemškem Wuppertalu ji je prisodilo dosmrtno ječo.

Njene žrtve so bili enoletna Melina, dveletna Leonie, triletna Sophie ter sinova, šestletni Timo in osemletni Luca. Svoje lastne otroke je takrat 27-letna mati najprej zastrupila, jih nato utopila v kadi ali zadušila, njihova negibna telesa pa potem položila v postelje. Najstarejši, enajstletni Marcel, je bil takrat v šoli; mati je prišla po pouku ponj in ga posedla na vlak, da ga je odpeljal k babici, še prej pa naj bi mu predlagala, naj si z njo vzame življenje. Deček je v šoku odpotoval k babici, ta pa je kmalu prejela hčerkino srhljivo sporočilo in nemudoma obvestila policijo. Šokirani možje postave so v stanovanju v Solingenu odkrili mlade žrtve, ki jim ni bilo več pomoči, njihovo poškodovano mater pa so po okrevanju v bolnišnici prijeli in zaprli.

5 otrokom je vzela življenje.

Christiane, ki je bila trikrat poročena, prvega otroka pa je rodila že pri šestnajstih letih, se je najprej branila, češ da je v stanovanje vdrl neznanec, jo zvezal in ji ubil družino, umore je hotela potem naprtiti tretjemu možu, očetu najmlajših štirih otrok.

Ravno tretja ločitev je bila, kot se je pozneje izkazalo, velik udarec za Christiane, ki se ni mogla sprijazniti, da jo je mož zapustil, kaplja čez rob in po oceni izvedencev povod za umore pa je bila objava fotografije njenega bivšega na facebooku z novo izbranko. Nekdanjemu možu je pred umori poslala sporočilo in mu naznanila, da svojih otrok ne bo več videl.