Morilki hčerk 78 let zapora

Petega avgusta pred petimi leti je ameriško zvezno državo Virginija pretresel nezaslišan zločin. Veronica Youngblood se je takrat odločila, da bo najprej uspavala svoji hčerki, stari 5 in 15 let, nato pa ju ubila.

»Zelo dobro je vedela, da mi deklici pomenita vse na svetu,« je za New York Post povedal Ron Youngblood, sicer biološki oče le nesrečne petletnice. Prepričan je, da ju je Veronica ubila, da bi ga prizadela. Po ločitvi je namreč sodnik odločil, da se lahko petletnica z njim preseli v drugo zvezno državo, to pa bi, kot je menil Ron, pomenilo, da ga Veronica ne bi mogla več izsiljevati. Po dejanju ga je celo poklicala in kričala v telefon, da ga sovraži in da je ustrelila hčerki.

Veronica Youngblood je sodišče zaman prepričevala, da je bila v trenutku, ko je ubila hčerki, neprištevna.

Ni pomagalo

Na sodišču, kjer je bila zaradi omenjenega dejanja šele pred dnevi obsojena na skupno 78 let zapora, se je branila, da se ji je takrat »nekaj zgodilo« v glavi oziroma da je »slišala glasove«. Nato pa da je »nekaj eksplodiralo v moji glavi«. Na ta način je seveda hotela poudariti, da je bila neprištevna. A to ji ni pomagalo. Sodišče je 38-letnici med olajševalne okoliščine štelo, da je odraščala v revščini in da je bila kot otrok tako psihično kot spolno zlorabljena. Da je v mladosti lahko skrbela za starejšo sestro, je morala celo v svet prostitucije. Na sodišču se je sicer opisala kot zelo dobra mama.

Tistega dne je hčerkama dala gumijaste bombone, namočene v melatonin, da sta zaspali, nato je vzela pištolo in v glavo ustrelila petletnico, 15-letno hčerko pa enkrat v hrbet in enkrat v prsi. Hudo poškodovani najstnici je kljub temu še uspelo poklicati na številko za nujne primere in prositi za pomoč. Hkrati je povedala, da je njo in sestro ustrelila mama. Dekle je pozneje umrlo v bolnišnici.