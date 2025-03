Morilka zvezdnice Selene zavrnili pogojno

Morilka zvezdnice Selene Quintanilla-Perez še ne bo zakorakala na prostost, je odločilo sodišče v Teksasu, Yolanda Saldivar bo tako lahko znova zaprosila za pogojni izpust leta 2030.

Spomnimo, danes mineva natanko 30 let, odkar je predsednica kluba oboževalcev znamenite mehiško-ameriške pevke zagrešila okrutni umor.

Poneverjala denar

Umrla je le dobra dva tedna pred svojim 24. rojstnim dnem. FOTO: Profimedia

Selena je leta 1995, pri komaj 23 letih, veljala za največjo zvezdnico latinske glasbene scene, mehiško Madonno in še bi lahko naštevali laskave vzdevke. Po mnogo uspešnicah in petih ploščah ter grammyju je s svojo skupino Los Dinos načrtovala številne nastope in druge projekte, njeno pot pa je nasilno končala Saldivarjeva, ki so jo zelo hitro obsodili za umor prve stopnje in zaprli v dosmrtno ječo. Nekaj tednov pred brutalnim obračunom je družina Quintanilla izvedela, da Saldivarjeva poneverja denar iz kluba oboževalcev, in sledila je takojšnja odpoved delovnega razmerja.

Kmalu za tem se je Selena sestala z nekdanjo zaposleno v teksaškem Corpusu Cristiju, da bi ji izročila manjkajočo finančno dokumentacijo, namesto tega pa ji je Saldivarjeva sredi prerekanja v hotelski sobi namenila strel. Krogla jo je zadela v arterijo v desni rami; Selena je pobegnila do recepcije in zaprosila za pomoč ter tudi imenovala svojo napadalko, kljub takojšnjemu prihodu reševalnega vozila pa je v bolnišnici zaradi prevelike izgube krvi umrla. Morilka se je pred policijo zatekla v svoj tovornjak, od koder je policistom žugala s pištolo, po 10 urah pa se je le predala.

Saldivarjevo so obsodili že po nekaj mesecih.

Selenin dan

Selenina smrt, le dobra dva tedna pred njenim 24. rojstnim dnem, je odmevala po vsem svetu, pogreba se je udeležilo več kot 60.000 oboževalcev.

Sedela bo še najmanj 10 let. FOTO: Teksaški oddelek za prestajanje kazni

Sožalje so družini izrekli tudi glasbeni velikani, kot so Gloria Estefan, Celia Cruz, Julio Iglesias in Madonna, prodaja Seleninih plošč je po tragični smrti poskočila, George W. Bush, takrat še guverner Teksasa, pa je 16. april, pevkin rojstni dan, razglasil za Selenin dan. Dve leti pozneje je na velika platna že prišel biografski film o glasbeni zvezdnici, ki jo je upodobila Jennifer Lopez.

Saldivarjevo, nekdanjo medicinsko sestro, ki je vztrajala, da je s pištolo hotela ustreliti sebe, so obsodili oktobra istega leta, in sicer na dosmrtno ječo z možnostjo pogojnega izpusta po 30 letih. Toda tričlanska komisija je to minuli teden zavrnila in soglasno sklenila, da je obsojenka še vedno grožnja za javnost. Saldivarjeva si je med prestajanjem zaporne kazni pridobila izobrazbo s področja prava in nosi naziv pravne pomočnice; večkrat je vložila prijavo zaradi domnevno krivične obravnave za rešetkami, pravno pomoč pa brezplačno ponuja tudi drugim jetnicam.