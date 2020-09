Morilec že četrtič pobegnil

2

leti je bil že na begu.

Sassari • Le kako ga ne zmorejo zadržati za zapahi, se za glavo drži italijanska javnost in benti čez upravo zapora v Sassariju na Sardiniji. Že četrtič jim je namreč iz zapora, kjer služi dosmrtno kazen, ušel serijski morilec, ropar in ugrabitelj.je danes star 60 let, kot kaže, pa je v izjemni mladostni formi, saj se možem postave uspešno skriva že od nedelje, ko so mu odobrili 24-urni obisk domačih. Kako je mogoče, da takšnemu kriminalcu uresničujejo želje in odobravajo dnevne izpuste, je zdaj veliko vprašanje za pravosodje, a mnogi se bojijo, da bodo morebitni novi ukrepi prepozni. Med prvim pobegom, 1987., ko so ga lovili kar dve leti, bilo je nekaj let po obsodbi, je namreč zagrešil številne nove rope, umoril policista, drugega poškodoval in za talko vzel deklico. Ko se je znova znašel za zapahi, so mu kazen prekvalificirali v dosmrtno ječo, a je kljub temu še dvakrat našel pot na prostost: leta 2014, ko si je zaželel na koncert skupine Prodigy, kar so mu odobrili glede na lepo vedenje, in 2017. Javnost je zaradi vnovičnega pobega in lahkovernosti pravosodja naravnost zgrožena in zahteva spremembe, spet pa so na trnih svojci Mastinijevih žrtev: policisti so jih tako namreč znova morali obvestiti, da je krvnik, ki je prizadel njihovo družino, spet na prostosti.Mastini se je rodil v Bergamu, a se je pozneje z družino preselil v Rim, kjer je bil v sedemdesetih in začetku osemdesetih strah in trepet, saj je zagrešil številne umore, ugrabitve in vlome. Nekaj časa je bil osumljen celo umora režiserja1975., a je to vseskozi zanikal, dejanja pa mu niso mogli dokazati. V medijih se ga je zaradi sintovske pripadnosti prijel vzdevek Cigan Johnny, prvi zločin pa je zagrešil pri rosnih petnajstih.